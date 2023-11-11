الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيرتين فوق مقاطعاتى سمولينسك وموسكو

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إرهابي أوكراني ودمرت طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مقاطعتي سمولينسك وموسكو.

وذكرت الوزارة في بيان: "في 10 نوفمبر، عند الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت الطائرتين المسيرتين الأوكرانيتين في أجواء مقاطعتي سمولينسك وموسكو".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.