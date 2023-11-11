اليوم السابع
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الداخلية تحبط محاولة مواطنين التشاجر في الجيزة وتحرز أسلحة نارية

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:07 م
الداخلية تحبط محاولة مواطنين التشاجر في الجيزة وتحرز أسلحة نارية قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة بالجيزة لقيامهم بتجهيز أسلحة نارية وبيضاء للتشاجر لخلافات بينهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة ("طرف أول" عدد 6 أشخاص ، وبحوزتهم " بندقية خرطوش – 4 فرد محلى - سلاح أبيض – عدد من الطلقات النارية – "طرف ثان" عدد 3 أشخاص ، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم.






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