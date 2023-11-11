وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين، وخاصةً الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية و التعليم، ووقف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات، وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية، ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية، واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء للعمل بشكل عاجل لوقف العدوان، وتمكين دخول المساعدات ومنع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني.