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الخارجية السعودية: دمج القمة العربية والإسلامية للخروج بموقف موحد بشأن غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:54 ص
الخارجية السعودية: دمج القمة العربية والإسلامية للخروج بموقف موحد بشأن غزة القمة العربية - أرشيفية
إيمان حنا

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قالت وزارة الخارجية السعودية منذ قليل إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية"- وفق "واس".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها .






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