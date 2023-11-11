أعلنت محافظة الجيزة إزالة مخالفات بناء فى حى الهرم؛ استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة أن الإزالات تضمنت حوائط مقامة بالمخالفة لإقامة روف مخالف بعقار فى حدائق الأهرام، وكذلك حوائط مخالفة لعمل تقسيمات بالدور الأرضى بعقار فى قطاع هضبة الأهرام.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنع أى تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية فى المهد لأى تعد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.