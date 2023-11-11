التصريح بدفن شقيقين لقيا مصرعهما في حريق بمنزلهما بالمنشاة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة شقيقين لقيا مصرعهما عقب إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم على إثر نشوب حريق بمنزهما أمس الجمعة بسبب حدوث ماس كهربائى تمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى المنشاه المركزى يفيد بوصول طفين شقيقين مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتوفيا متأثرين بإصابتهما وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعقب الإنتقال والفحص تبين بنشوب حريق بمنزل المدعو حماده م ه 54 سنة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق ونتج عن الحريق وفاة طفلين من جراء الحريق الطفلة "حبيبه .ح . ه"، وشقيقته الطفلة "رحيم حماده م ه" وتم نقل الجثتين إلى مستشفى المنشاة المركزي.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى بالمنزل تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى وتم إتخاذ اللإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض عللى جهة اللتحقيق المختصة صرحت بدفن الجثتين.