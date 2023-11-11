البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

كتب ــ محمد الأحمدى

يدشن الآن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج، وذلك بمشاركة أحبار الكنيسة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أمس بالمقر البابوي بالقاهرة، رئيس الكهنة درتاد أوزوينان من كنيسة الأرمن الأرثوذكس بتركيا، والسيدة حرمه تانيا أوزوينان، وذلك في إطار زيارتهما الحالية لمصر.

وقدم رئيس الكهنة الأرمني، هدية مقدمة من غبطة البطريرك ساهاك الثاني مشاليان بطريرك القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس بتركيا، عبارة عن رفات القديس أرتيميوس والقديسة فيبرونيا من قديسي الكنيسة الأرمينية.

وحضر اللقاء الأب القس ماركوس فوزي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أبرآم بمصر الجديدة، والمهندس مايكل جمال.