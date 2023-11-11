الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت أطفالا فى غزة بما يفوق 22 صراعا بالعالم

كتب محمد جمال

قالت الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت خلال شهر من حربها على قطاع غزة الفقير والمحاصر من الأطفال، بما يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا فى 22 صراعا مسلحا حول العالم خلال 4 سنوات، بحسب سكاى نيوز.

وصرّحت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا" (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا)، رولا دشتي، أن إسرائيل قتلت 4300 طفل فلسطينى فى ما يزيد قليلا على 4 أسابيع.

وأضافت أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا فى الصراعات المسلحة فى 22 بلدا حول العالم منذ عام 2020.

وعلى سبيل المقارنة، تقول الحكومة الأوكرانية إن 510 أطفال أوكرانيين قتلوا فى الحرب مع روسيا، لكن هذا العدد سقط على مدار 19 شهرا.

وكانت المسؤولة الأممية قد أدلت بهذه التصريحات، الجمعة، وذكرت مصادر طبية فلسطينية فى وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 4506 أطفال، من أصل نحو 11 ألف فلسطينى قتلوا منذ بداية الحرب.

وتقول مؤسسات حقوقية إن الغارات الإسرائيلية تقتل فى المعدل طفلا فلسطينيا كل 7 دقائق، فى رقم غير مسبوق فى التاريخ المعاصر.