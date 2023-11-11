الآلاف يتظاهرون فى برشلونة للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة.. فيديو

كتب محمد جمال

شهدت شوارع برشلونة فى اسبانيا احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلى على غزة، وتظاهر الآلاف مطالبين بوقف إطلاق النار بعد سقوط آلاف الشهداء من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى على المستشفيات والمنازل.

من ناحية أخرى، انطلقت اليوم السبت مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.

"It's not a war, it's a genocide"



The people of Barcelona today proudly chant in solidarity with #Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/HQ8cqMgrLR — The Palestinian (@InsiderWorld_1) November 11, 2023

ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم هذه المسيرة التى تنطلق من ساحة "الجمهورية" وسط باريس، ثم يتوجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" ومن ثم إلى "ساحة الأمة" وسط تواجد أمني، وتحمل شعارا رئيسيا وهو "وقف فورى لإطلاق النار". ومن المتوقع أن تنتهى التظاهرة فى السابعة مساء (بتوقيت باريس).

ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار.