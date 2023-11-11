اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 05:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص المواطنين فى مدينة نصر: بنسرق بأسلوب انتحال الصفة

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:00 ص
اعترافات لصوص المواطنين فى مدينة نصر: بنسرق بأسلوب انتحال الصفة رجال الشرطة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى 4 متهمين، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والاستيلاء على المتعلقات الشخصية.

وكشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، فوجىء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما على (مبلغ مالى) مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

واعترف المتهمان عن اشتراك اثنين آخرين، لهما معلومات جنائية وتم ضبطهم بحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" وسيارة "مُستأجرة" و2 جهاز لاسلكى و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه وسيط بمكتب خدمات ملك أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى خطط لسرقته ، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب انتحال الصفة مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت)، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة .







سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة