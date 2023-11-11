اعترافات لصوص المواطنين فى مدينة نصر: بنسرق بأسلوب انتحال الصفة

كتب سليم على

أدلى 4 متهمين، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والاستيلاء على المتعلقات الشخصية.

وكشفت التحقيقات، أن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، فوجىء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما على (مبلغ مالى) مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

واعترف المتهمان عن اشتراك اثنين آخرين، لهما معلومات جنائية وتم ضبطهم بحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" وسيارة "مُستأجرة" و2 جهاز لاسلكى و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه وسيط بمكتب خدمات ملك أحد الأشخاص وله معلومات جنائية، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى خطط لسرقته ، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب انتحال الصفة مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت)، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة .