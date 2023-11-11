اعترافات لصوص "التوك توك" فى القاهرة: نفذنا 4 وقائع سرقة بأسلوب كسر الجادون

كتب سليم على

أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة ، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات التوك توك بمنطقة مدينة بدر، واعترفا بارتكاب 4 جرائم سرقة سابقة بأسلوب كسر الجادون.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن أحد المواطنين أكتشف سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه، وتبين أن المتهمبن قاما بتنفيذ جريمة السرقة، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون"، وأرشدوا عن كافة المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئ النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، واتهموهم بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.