اعترافات "ديلر" الأميرية تقوده إلى محكمة الجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الأميرية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص بالإتجار فى "الحشيش" ويقوم بتوزيعه على عملائه بمنطقة الأميرية، وتبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام وسلاح أبيض "مطواة".

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.