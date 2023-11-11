استشارى: اخلط الحبوب مع البقول كالحمص لتحصل على بروتين أقوى من اللحوم

كتبت مروة محمود الياس

البروتين أحد أبرز الاحتياجات اليومية للإنسان، كبار أو اطفال، البروتين مهم وضروري لبناء الجسم وعضلاته، والمسئول عن امدادك بالطاقة والسبع لفترات طويلة، البانى للجسم والمساعد فى النمو، والعامل المساعد الأهم فى تعزيز الصحة البدنية، فضلا عن أنه يعزز من طاقة وقوة الجسم وبناءه، ومن دونه يتأثر النمو سلبا.

وقالت الدكتورة صفاء توفيق، استشارى التغذية بمعهد التغذية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البروتين الحيوانى والنباتى من الضروريات اليومية فى مائدة كل انسان، يحتاج الجسم له احتياج بالغ ويساعد على تعزيز قوة وسلامة الجسم.

وتابعت الدكتورة صفاء توفيق، أن البروتين نوعين حيوانى كاللحوم البيضاء والحمراء بأنواعها، ونباتى مثل: الحمص وغيره، واكدت استشارى التغذية على ضرورة التنويع فى تناول البروتين بكل انواعه، وليس من الصحى أبدا التركيز على نوع واحد فقط منه، بل الأهم هو التنويع.

وأضافت أنه إذا تناولنا خلال نفس الوجبة البقوليات والحبوب الكاملة، كان خليطا يعادل فائدة أى بروتين حيوانى كاللحوم، وتصبح الوجبة تحتوى على القدر المطلوب للجسم من الأحماض والمعادن والطاقة والبروتين والفيتامينات ايضا، تصبح وجبه متكاملة صحية ومفيدة، والبقوليات الغنية بالبروتين مثال لها الحمص والبازلاء والفول السودانى والعدس بانواعه، أما عن الحبوب فيمكن الاختيار بين الأنواع الصحية منها كالبرغل والأرز البنى والكينوا وغيرها من الحبوب الكاملة الغنية والمفيدة بكل ما يحتاجه الجسم.

ونصحت، بضرورة الاهتمام بتكامل الوجبات، ودوما الاهتمام بشرب المياه قبل الوجبات بوقت كاف، وبعد الانتهاء من تناولها بوقت كاف ايضا، لهضم وتمثيل غذائى كامل وجيد وامتصاص كامل لعناصرها، فضلا عن الاهتمام بالنشويات والكربوهيدرات والخضروات الصحية ايضا، لتصبح الوجبة صحية كاملة دون تعقيد، وإفادة كاملة للجسم والصحة والمناعة.