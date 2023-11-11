اليوم السابع
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إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مدينة 6 أكتوبر

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:35 ص
إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مدينة 6 أكتوبر حادث- ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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أصيبت سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، بمدينة 6 أكتوبر وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.
 
تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 






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