"أونروا": 101 من موظفينا قتلوا فى العدوان الإسرائيلى على غزة

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ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها تلقت تأكيدًا بمقتل موظفين اثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد قتلى موظفيها جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101.

وأضافت الوكالة- فى تقرير دورى، أن ما لا يقل عن 27 آخرين من موظفيها أصيبوا منذ يوم السابع من أكتوبر الذى بدأ فيه العدوان الإسرائيلى، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر عدد من الموظفين التابعين للأمم المتحدة يقتلون فى صراع فى تاريخ الأمم المتحدة.



وأشارت إلى أن ما يقرب من 1.6 مليون شخص نزحوا فى مختلف أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ويعيش الآن ما يقرب من 748 ألف نازح داخليًا فى 151 منشأة تابعة للأونروا فى جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما فى ذلك الشمال.



وتأثرت مدرستان تابعتان للأونروا ومركز صحى واحد فى "خان يونس" بشكل غير مُباشر، عندما أصابت غارة جوية مسجدًا مجاورًا.



وأطلقت "أونروا" نداء عاجلًا موسعًا من أجل الأرض الفلسطينية المُحتلة، وطلبت مبلغ 481 مليون دولار أمريكى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية للأشخاص المتضررين فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، وذلك حتى نهاية هذا العام.