وقال زيلينسكي في منشور على فيسبوك - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الجمعة: "ناقشنا المزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وليتوانيا. نعمل على توفير مركبات الإخلاء الطبي المدرعة للقوات الموجودة على الخطوط الأمامية".

وشكر رئيس أوكرانيا الجانب الليتواني على الدعم الكبير الذي قدمه بالفعل.

وشدد زيلينسكي على أن هذا الدعم "يشمل الأسلحة والدعم السياسي والدعم المجتمعي الحقيقي في ليتوانيا لأوكرانيا والأوكرانيين".

وأشاد الرئيس زيلينسكي بشدة بالمساعدات الدفاعية والإنسانية الكبيرة التي تقدمها ليتوانيا، ودعمها لأنشطة منصة شبه جزيرة القرم، وكذلك في إطار الأمم المتحدة.

وأشار زيلينسكي إلى أنه "في جميع الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة ودعم الحلفاء، نرى ليتوانيا بين الأصدقاء".

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان بشكل مستفيض الخطوات الإضافية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا بدعم من ليتوانيا، بما في ذلك تعزيز الدفاع الجوي للبلاد، وتوفير المركبات المدرعة للإجلاء الطبي ومعدات إزالة الألغام.