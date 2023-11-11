أوكرانيا تعلن إغراق زورقي إنزال روسيين في شبه جزيرة القرم

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أعلن جهاز المخابرات العسكرية بأوكرانيا إن طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أغرقت زورقي إنزال روسيين صغيرين في شبه جزيرة القرم .

وذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " نتيجة لعملية ليلية على أراضي شبه جزيرة القرم، تعرضت زوارق إنزال صغيرة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي للاستهداف من جنودنا ".

وفي السياق ذاته ، أكد الجيش الأوكراني أن الزورقين كانا محملين بمركبات مدرعة .

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق إن الهجمات على أهداف بحرية أضعفت القوة العسكرية لموسكو في المنطقة.