أنقذوا الطاقم.. حيتان الأوركا تغرق يختًا بولنديًا قبالة سواحل المغرب

كتبت ريهام عبد الله

في واقعة مرعبة، هاجمت حيتان الأوركا القاتلة يخت في أعالى البحار، في واقعة جديدة لاستهداف البشر حيث أغرقت الحيتان القاتلة يختًا بولنديًا بوحشية قبالة سواحل المغرب، وفقًا لما نشرته شركة مورسكي مايل السياحية.

وقع الحادث في 31 أكتوبر الماضى بعد أن هاجمت مجموعة من الحيتان القاتلة اليخت المسمى Grazie Mamma II، أثناء مروره عبر مضيق جبل طارق، حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست.

وهاجمت الحيتان القاتلة، التى يمكن أن تنمو لأكثر من 30 قدمًا وتزن ما يزيد عن 22000 رطل، اليخت، واصطدمت بزعانف التوجيه لمدة 45 دقيقة، مما تسبب في أضرار جسيمة وتسرب في اليخت.



الحيتان تهاجم القارب ورغم محاولات إنقاذ السفينة، إلا أنها غرقت بالقرب من مدخل ميناء طنجة المتوسط، ولحسن الحظ، لم يصب الطاقم بأذى في الهجوم ويستمتع حاليًا بإقامة في إسبانيا، وفي حين تم توثيق الهجمات على القوارب منذ عام 2020، إلا أن الحوادث زادت من حيث التكرار والشراسة حيث هاجمت الحيتان عدة قوارب وأحدثت إصابات جسيمة بها. ومن غير الواضح لماذا تستهدف هذه الأنواع، التي فى العادى تتغذى على الأسماك والفقمات والحيتان الأخرى، البشر، ومع ذلك، يتوقع العلماء أن هذه يمكن أن تكون هجمات انتقامية مقلدة ناجمة عن حادثة صدم فيها القارب أمهات الأوركا، والأمر الأكثر إثارة للخوف هو أن هذا السلوك يبدو أنه ينتقل عبر الأجيال، مما قد يشير إلى أن هذا النوع، مثل البشر، يمتلك ميلًا للانتقام.

حيتان الأوركا وفى مايو الماضى، هاجمت حيتان "الأوركا"، قوارب صيد وترفيه ويخوتا قبالة سواحل شمال المملكة المغربية، وبحسب شبكة العين الإخبارية، فإن سائحين بريطانيين أكدوا تعرضهم لهجوم من مجموعة حيتان “أوركا”، المعروفة باسم "الحيتان القاتلة" على بعد نحو 11 كيلومترا من سواحل مدينة طنجة فى مضيق جبل طارق. واستمرت المطاردة لنحو ساعة كاملة من جانب الحيتان، التى اضطرّتهم إلى التوقف وسط البحر، بينما كانوا على متن قارب ارتفاعه نحو 20 مترا، وقال بحاران من بين الذين كانوا على متن القارب إن هذا النوع من الحيتان يميل بطبيعته إلى التصميم على مطاردة القوارب التي تحاول الابتعاد عنه، لذا كان قرارهما بالتوقف وسط البحر، غير أن ذلك لم يكن ممكناً بفعل قوة الرياح.

صورة للقارب

ويؤكد البحاران أن المطاردة كانت عنيفة لدرجة أن جميع الراكبين بدؤوا يفكرون في مرحلة ما في استخدام طافيات نجاة للهروب، وترك القارب الذي كان يتحرّك بقوة نتيجة ضربات الحيتان القاتلة، حيث بدؤوا بالفعل في جمع متعلّقاتهم الثمينة وجوازات سفرهم للهرب من تلك الحيتان القاتلة.

وبحسب باحثون فإن حوت الأوركا يستهدف دفة التوجيه الخاصة بالقوارب، وهو أمر تكرر خلال الحادثة الأخيرة قبالة سواحل طنجة، حيث أكد البحاران أنهما تمكنا من إعادة اليخت إلى الميناء لكنهما واجها صعوبة في توجيهه بعد الحادث بسبب استهداف الأوركا لدفات التوجيه بإصرار.