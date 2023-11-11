أمراض جلدية شائعة عند البالغين وطرق العلاج

كتبت نهير عبد النبى

هناك بعض الأمراض الجلدية الشائعة عند البالغين والتي تسبب لهم الإحراج والتوتر، وفى هذا التقرير نستعرض الأمراض الجلدية عند البالغين وفقا لما ذكره موقع medicinenet.



- القوباء المنطقية (الهربس النطاقي)

القوباء المنطقية، المعروفة أيضًا باسم الهربس النطاقي، هو مرض جلدي ناجم عن عودة عدوى جدري الماء من الخلايا العصبية المصابة بشكل كامن في الحبل الشوكي أو الدماغ. يبدأ الأمر كإحساس مؤلم غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين إصابة عضلية هيكلية أو حتى نوبة قلبية. وسرعان ما يتبعه خلال يوم أو يومين طفح جلدي أحمر اللون من جانب واحد (من جانب واحد) يتوزع على الجلد الذي يزوده العصب الحسي (بضع جلدي). يميل المرض إلى الحدوث في أغلب الأحيان عند كبار السن، ويمكن الوقاية منه إلى حد كبير أو جعله أقل خطورة عن طريق التطعيم. والعلاج بالأدوية المضادة للفيروسات خلال 48 ساعة من بداية الطفح قد يحد من تطور الألم الشديد والمستمر (الألم العصبي) في موقع الطفح.



- صدفية الصدفية هي حالة وراثية التهابية مزمنة يصاب فيها المرضى بمطبات حمراء متقشرة تتجمع في لويحات تحدث أعراض الصدفية عادة ولكنها لا تقتصر على فروة الرأس والمرفقين والركبتين.

-الأكزيما الصدفية غير قابلة للشفاء، تأتي النوبات وتذهب من تلقاء نفسها، هناك مجموعة متنوعة من العلاجات اعتمادًا على شدة ومدى الإصابة، والتي تختلف من الكريمات الموضعية والتعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى الأدوية عن طريق الفم والأدوية القابلة للحقن.

الأكزيما (تسمى أحيانًا "التهاب الجلد") هي حالة وراثية مرتبطة بحكة وجفاف الجلد. تتطور عادة في مرحلة الطفولة المبكرة مع أعراض حكة مزمنة، تميل الأكزيما إلى الظهور على تجاعيد الذراع المقابلة للمرفق وعلى تجاعيد الساق المقابلة للركبة.

يعاني العديد من مرضى الأكزيما أيضًا من حساسية الاستنشاق مثل الربو وحمى القش. الأكزيما تتحسن مع تقدم العمر. يتضمن العلاج وضع المرطبات على الجلد واستخدام المنشطات الموضعية.



-القروح الباردة (بثور الحمى)

يحدث الهربس الشفهي (قرحة البرد) بسبب فيروس الهربس البسيط، تظهر القروح الباردة عادة على حافة الشفة، يوجد هذا الفيروس في حالة خاملة في الخلايا العصبية للحبل الشوكي، وبعد محفزات بيئية معينة مثل حروق الشمس أو البرد، يتم حث الفيروس على السفر عبر العصب المحيطي إلى نفس موقع الجلد مرارًا وتكرارًا. يقتصر الطفح على حوالي سبعة إلى 10 أيام، لذا فإن العلاج غير ضروري إلا إذا أصبح الطفح متكررًا.



-الزوائد الجلدية الزوائد الجلدية عبارة عن زوائد صغيرة، توجد غالبًا على الرقبة والإبطين، لا تحتاج إلى إزالتها إلا إذا سببت تهيج الجلد.





-قدم الرياضي واحدة من الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا هي قدم الرياضي وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لقدم الرياضي، هو إصابة الطبقة السطحية الميتة من الجلد والتي تسمى الطبقة القرنية عن طريق العفن الفطري (سعفة القدم) الذي يسمى الفطور الجلدية.

إذا كانت هذه الحالة التهابية، فقد تسبب بثورًا مملوءة بالسوائل تسبب حكة شديدة. تنتج سعفة القدم غير الالتهابية جلدًا متقشرًا وجافًا. في كثير من الأحيان يكون الأمر مزعجًا بشكل طفيف فقط. من المحتمل أن يتم الإصابة بسعفة القدم بشكل متكرر عن طريق المشي حافي القدمين في غرف تبديل الملابس. تتوفر الكريمات الموضعية المضادة للفطريات بدون وصفة طبية ويمكن أن تكون مفيدة في علاج هذه العدوى الجلدية. يمكن وصف أدوية أكثر قوة من قبل طبيب الأمراض الجلدية.