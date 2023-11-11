اليوم السابع
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أكثر من 750 صحفيا يوقعون على رسالة تدين قتل إسرائيل للصحافيين

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:00 ص
أكثر من 750 صحفيا يوقعون على رسالة تدين قتل إسرائيل للصحافيين العدوان الإسرائيلى على غزة - أرشيفية
وكالات

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وقع أكثر من 750 صحفيا من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك "واشنطن بوست" و"لوس أنجلوس تايمز" و"الغارديان"، على رسالة تدين "قتل إسرائيل للصحافيين في غزة".

ودعا الصحافيون وسائل الإعلام إلى استخدام مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" في تقاريرهم لوصف موقف الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة "إننا ندين قتل إسرائيل للصحافيين في غزة وندعو وسائل الإعلام الغربية إلى الإبلاغ بأمانة عن الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وقال الصحافيون في الرسالة إن "حملة القصف الإسرائيلية المدمرة والحصار الإعلامي على غزة يهددان بطريقة غير مسبوقة نشر الأخبار"، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن 39 صحفيا قتلوا في غزة منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.







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