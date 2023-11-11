أكثر من ألف مسؤول بوكالة التنمية الأمريكية يدعون بايدن لوقف الحرب فى غزة

وكالات

وقّع أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، الجمعة، على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل فى حربها في غزة.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على غزة، وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11 ألفاً و208 شهداء ونحو 29 ألفاً و500 جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعاً من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين مخفية، لكن الخطاب يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، إضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وحول هذه الخطوة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيسيكا جينينجز لمجلة "Foreign Policy": “نحن ممتنون للغاية لتفاني موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها الذين يعملون على مدار الساعة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الغذاء والمياه والدواء”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "واضحة بشأن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وأننا ندعم الوقف الإنساني للقتال من أجل توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين في غزة"، وأضافت "نحن نقدر الحوار المستمر الذي نجريه مع موظفينا وشركائنا، ونواصل الترحيب بفريقنا لمشاركة آرائهم مع القيادة."