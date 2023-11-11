أعراض نزيف المخ ومتى يجب إجراء جراحة للمصاب

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور فريد غاوي استشاري المخ والأعصاب في كلية طب الزقازيق، إن نزيف المخ يحدث نتيجة انفجار في أحد الشرايين الدماغية، وقد يتعرض الشخص المصاب بنزيف المخ لموت خلايا المخ في حالة عدم علاج المصاب على الفور.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب العديد من الأعراض المرتبطة بنزيف المخ، ومنها، حدوث تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، وتعرض المصاب لمشاكل في الرؤية بالعينين، وصعوبة في الحركة، وأيضا عدم القدرة على البلع، والشعور بالصداع الشديد التي يصاحبها الدوخة.

وأشار فريد غاوي إلى العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف المخ، ومنها، التعرض لإصابات الرأس، و ارتفاع ضغط الدم، تمدد وتشوه الأوعية الدموية، اضطربات الدم، وأورام المخ، ومرض الكبد.

ولتشخيص نزيف المخ، أوضح استشاري المخ والأعصاب أن هذا الأمر يكون نتيجة لخضوع المريض لبعض الفحوصات، ومنها الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي، ويتم بعد ذلك تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وأوضح فريد غاوى بعض الحالات التى تطلب التدخل الجراحي لوقف هذا النزيف، ويتم هذا في حالة النزيف الحاد، عن طريق عمل ثقب في الجمجمة، للسماح بتصريف الدم، وإزالة جزء من الجمجمة وقطع الشريان المتمدد، وفي حالة تشوهات الأوعية الدموية يقوم الطبيب بإزالة الشريان الوريدي المتشوه لإغلاقه.