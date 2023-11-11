أعراض متغيرات كورونا الجديدة المتوقع انتشارها هذا الشتاء

كتبت فاطمة خليل

تغيرت أعراض فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وحتى الآن، ومع ظهور سلالات جديدة لكورونا تغيرت الأعراض بمرور الوقت، ففي بداية الوباء كانت أكثر الأعراض انتشاراً فقدان حاستي التذوق والشم، لكن أصبحت الأعراض مختلفة حالياً وقلت حدتها وشدتها بشكل كبير مع التطعيمات وإصابة الملايين بالفيروس التاجى، ويتوقع الأطباء أن الشتاء القادم سوف تستمر بعض متغيرات كورونا في الظهور، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض متغيرات كورونا الجديدة التى يتوقع الأطباء انتشارها هذا الشتاء.

وبحسب موقع "Huff post" قال الدكتور جوناثان دي جرين، مدير قسم الأوبئة في مستشفى سيدارز سيناي الأمريكية، "معظم المرضى الذين نراهم مصابين بكورونا يبدو أنهم يعانون من أعراض تنفسية عليا وأكثر اعتدالًا بالإضافة إلى ذلك، الكثير من الأعراض التي يراها الأطباء الآن كانت شائعة خلال العام الماضي."

أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض البرد



قالت الدكتورة سارة هوشمان، عالمة الأوبئة في مستشفى لانجون هيلث بجامعة نيويورك ورئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى تيش في نيويورك، إن معظم أعراض فيروس كورونا تحاكي تلك التي تراها في نزلات البرد.

وأضافت "لا أعرف ما إذا كان الأمر هو أن الفيروس نفسه قد تغير إلى هذا الحد ليسبب أعراضًا تشبه أعراض نزلات البرد أو ما إذا كان الأمر أننا جميعًا لدينا درجة من المناعة في هذه المرحلة، إما من اللقاحات أو من إصابات سابقة بفيروس كورونا".

أعراض متغيرات كورونا المتوقعة هذا الشتاء



-سيلان الأنف

-إلتهاب الحلق

-سعال جاف

-الصداع

-آلام الجسم

-التعب والارهاق

-الحمى

وهناك الكثير من التداخل بين أعراض كورونا مع الأنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي أو RSV لذلك في بعض الأحيان قد يكون من الصعب للغاية بناءً على الأعراض وحدها معرفة ما قد تكون مصابًا به.

لا تزال اختبارات فيروس كورونا طريقة جيدة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالفيروس.

لا يزال ضيق التنفس وألم الصدر يمثلان مشكلات - ويتطلبان العناية الطبية.

قال الدكتور شيفانجالي شانكاران، طبيب الأمراض المعدية بجامعة راش في شيكاجو: “قد يكون لدى بعض الأشخاص أعراض قليلة أو معدومة ويمكن أن يمرض البعض الآخر بشدة”.

وأضاف شانكاران أنه بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بمرض شديد، فإن الأعراض المثيرة للقلق مثل ضيق التنفس وألم في الصدر ستكون سببًا لزيارة الطبيب.

وأشار إلى أن الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي لا تزال موجودة، ولكنها أقل شيوعًا مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء وهي "عادةً ما تصيب الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو لديهم مشاكل صحية أساسية أخرى".

فقدان حاستي التذوق والشم أقل شيوعًا



عندما بدأ الوباء، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن فقدان حاستي التذوق والشم بين الأشخاص المصابين بعدوى كورونا

وقال شانكاران: "مع ظهور أوميكرون، والآن نرى أسلاف متغير أوميكرون، يبدو أن هذه الأعراض أصبحت أقل احتمالا إنك تراها، ولكن ليس بشكل شائع كما رأيناها في السنة الأولى، على سبيل المثال."

لقاح كورونا يقلل خطر الإصابة بمضاعفات



يظل لقاح كورونا وسيلة آمنة ومهمة للبقاء في صحة جيدة خلال فصلي الخريف والشتاء. تتوفر لقاحات محدثة تتوافق بشكل أفضل مع متغيرات فيروس كورونا المنتشرة.

وقال شانكاران: "أحدث سلالة أو متغير هو HV.1، وهو سليل EG.5، والذي كان هو السائد خلال الأشهر القليلة الماضية وكلاهما من المتوقع أن يتم مواجهتهما باللقاح."

وأضاف شانكاران: "لقد ثبت أن التطعيمات - مراراً وتكراراً، على مدار العامين الماضيين - تقلل من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة، وتقلل من خطر الحاجة إلى دخول المستشفى، وتقلل من خطر الإصابة بالمرض أو الوفاة".