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أردوغان: تعاونا مع أخوتنا المصريين في إرسال 10 طائرات وسفينة تصل العريش اليوم

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:14 م
أردوغان: تعاونا مع أخوتنا المصريين في إرسال 10 طائرات وسفينة تصل العريش اليوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رامى محيى الدين

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية أتمنى أن تكون هذه القمة وسيلة للخير للفلسطينيين والعالم كله ونبدى موقفنا من هنا حيال القضية الفلسطينية .

وأضاف: الآن باتت الكلمات عاجزة عن وصف ما يجرى في غزة، حيث تم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل وحشى لا مثيل له في التاريخ ورأينا جثث الأطفال في ممرات المستشفيات وجثث نساء فارقن الحياة وهم يحتضن أبنائهن وأباء يبحثون عن عائلاتهم وسط الركام .

وتابع: إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر والتي لا يؤيدها كثير منا بقتل الأبرياء ونحن لا يمكن ان نقبل بذلك، ونحن حسب تقارير الأمم المتحدة 12 ألف فقدوا حياتهم 70 % منهم من الأطفال والنساء من الفلسطينيين في غزة ورام الله وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها ولا يمكن اعتبارها ذريعة لأى فعل كان وبقاء العالم صامت أمر يخجلنا جميعا، والدول الغربية لم تناشد حتى بوقف إطلاق النار.

وأكمل: الان يقتل الآلاف في غزة ولا أحد يحرك ساكنا هذه حالة جبن وفقدان للضمير ومن يسكت على الظلم يشارك فيه على حد سواء ، الغرب كان يدعى حقوق الانسان ونسوا ذلك أمام إسرائيل ، نحن أيضا ننتظر الدول الداعمة لإسرائيل ان تصغى للنداءات ، وما علينا إلا ان نبذل جهودنا ونحيى الدول التي بذلت جهودها وبالتعاون مع اخوتنا المصريين ارسلنا 10 طائرات إلى العريش واليوم تحركت سفينة مدنية وستصل ميناء العريش وسنوالى مساعينا لعلاج الأطفال مرضى السرطان خاصة .

واستطرد: سيتم دعوة السيدات الأولى لقادة ورؤساء الحكومات من أجل فلسطين وهدفنا ان يتم إيصال المساعدات الإنسانية بلا توقف والوصول إلى وقف إطلاق النار نهائيا وليس مؤقتا ويجب ان تستمر المساعدات بلا توقف وخاصة للمستشفيات وتوفير الوقود، لابد من بذل الجهود لتبقى البوابات مفتوحة دائما والعمل على محاسبة إسرائيل وبدء التحقيقات فورا، ولابد على إسرائيل ان تدفع التعويضات لأنها الولد المدلل غير المحاسب على تصرفاته ولا يمكن ان نترك اخوتنا الفلسطينيين وحدهم ويجب ان يعلم الجميع نحن سنبذل قصار جههدنا لإعادة بناء غزة.







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