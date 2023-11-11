أخت ميجان ماركل غير الشقيقة تظهر فى محكمة فلوريدا بقضية تشهير ضد دوقة ساسكس

كتبت ريهام عبد الله

مثلت الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل أمام المحكمة في فلوريدا، نهاية الأسبوع الماضى، فى محاولة لتحريك قضية التشهير المرفوعة ضد أختها غير الشقيقة ميجان ماركل، دوقة ساسكس.

وتزعم سامانثا ماركل، 58 عامًا، أن أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 42 عامًا، شوهت سمعتها فى مقابلتها الشهيرة مع أوبرا وينفرى عام 2021، وفي مسلسلها على شبكة نتفليكس، عام 2022، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

سامانثا، التي تزوج والدها توماس من والدة ميجان دوريا بعد ولادة هي وشقيقها توماس، تزعم أيضًا أن دوقة ساسكس أشارت ضمنًا إلى أنها "دجالة" و"انتهازية مخادعة" في مقابلاتها.



سامانثا شقيقة ميجان



سامانثا ماركل

وتسعى سامانثا للحصول على تعويضات تزيد عن 75 ألف دولار، زاعمة أن تصريحات ميجان تسببت في خسارة مبيعات كتابها " The Diary of Princess Pushy's Sister"، وتسببت في أضرار لها على المستوى المهني والاجتماعي.

ومن جهته، ادعى بيتر تيكتين، محامي سامانثا، أن موكلته، التي تعاني من مرض التصلب المتعدد وتستخدم كرسيًا متحركًا، تعرضت للمضايقات منذ مقابلات ميجان، وتخشى مغادرة منزلها.



ميجان ماركل والأمير هارى

فيما قال مايكل كومب، محامي ميجان، إن قضية سامانثا لا أساس لها من الصحة، ولم تكن أي من تصريحات ميجان تشهيرية، وقال كومب، وهو محامى عائلة كارداشيان أيضًا: "لقد فشلت القضية لأنها تصطدم أولاً بقانون التشهير والتعديل الأول للدستور."

تم رفع القضية في البداية في مارس 2022، وتم رفضها في مارس من هذا العام، ووجد القاضي في مارس أن ميجان كانت ببساطة تعبر عن "رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأخيها غير الشقيق".

تحاول سامانثا الآن مرة أخرى رفع القضية إلى المحاكمة في فلوريدا، ومن المتوقع أن تقرر القاضية شارلين هانيويل، التي تشرف على القضية، ما إذا كانت ستبدأ المحاكمة في الأسابيع المقبلة.