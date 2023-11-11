أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى القمة العربية الإسلامية المشتركة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي يشارك فى القمة العربية الإسلامية المشتركة
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بالرياض.
وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.
رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.
رئيس الوزراء يوجه بنزول فرق تفتيش للتأكد من استمرار البيع بالسعر المعلن
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم"، وذلك ضمن جولته التي قام بها اليوم بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.
بعثة مصر فى جنيف وممثلو 71 دولة يطلقون نداءً دولياً حول الوضع الإنسانى فى غزة
في إطار تكثيف التحركات في جنيف للتصدي للانتهاكات الجسيمة والمروعة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر صحفي مشترك، مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وزارة التعليم: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024
أرسلت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتباراً من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.
وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الاحتلاف قصف مستشفى الشفاء بالفوسفور الأبيض، متابعة: "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال بالمستشفيات في غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
جيش الاحتلال يجدد مطالباته لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد مطالباته لسكان غزة بالانتقال إلى الجنوب.
الأرصاد: شبورة على الطرق صباحا وأمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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