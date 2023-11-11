أخبار × 24 ساعة.. مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة
البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً يوم الأربعاء 15 نوفمبر
قافلة جامعة القاهرة بالعياط تجرى الكشف على 644 حالة وتقديم العلاج مجانًا
وزير الرى: 800 مليون شخص فى أفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحى بشكل آمن
18 تدريبا بيئيا تنفذها وزارة البيئة.. تعرف عليها
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 46 مليونا و811 ألف خدمة مجانية
وزارة التعليم العالى: صندوق مصر لدعم تطوير التعليم يهدف لتشجيع الاستثمار
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