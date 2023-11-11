اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 12:20 ص
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أخبار × 24 ساعة.. مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023 السياحة فى مصر - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة

البحوث الفلكية: غرة شهر جمادى الأولى 1445هـ فلكياً يوم الأربعاء 15 نوفمبر

قافلة جامعة القاهرة بالعياط تجرى الكشف على 644 حالة وتقديم العلاج مجانًا

وزير‫ الرى: 800 مليون شخص فى أفريقيا يفتقرون لخدمات الصرف الصحى بشكل آمن

18 تدريبا بيئيا تنفذها وزارة البيئة.. تعرف عليها

 







وزير الرى

الهجره

البيئه

التعليم العالى

التربيه والتعليم

البحوث الفلكيه

الاوقاف

100 يوم صحه

وزاره الصحه



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