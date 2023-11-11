أبرز رسائل القادة العرب فى القمة العربية الإسلامية المشتركة (إنفوجراف)

إيمان حنا

رسائل مهمة مثلت بنيان خطاب حاسم لقادة وزعماء العالم العربى والإسلامى إزاء المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلى الغاشم بحق أهالى غزة الأبرياء، وذلك من خلال كلماتهم ،أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية ، التي عُقدت بالرياض، اليوم السبت، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

نورد أبرز تلك الرسائل في هذا الإنفوجراف

ـ الرئيس السيسى: يجب وقف الممارسات الخاصة بالتهجير القسري للمدنيين في غزة.. سياسة العقاب الجماعي غير مقبولة

ـ الرئيس السيسى: يجب وقف إطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط

ـ الرئيس السيسى: الممارسات اللاإنسانية من سلطات الاحتلال تتطلب وقفة جادة

ـ أبو الغيط : إسرائيل تقوم بحملة تطهير عرقى فى غرة..التهجير الاسرى للفلسطينيين مخالفة للقانون الدولي

ـ الرئيس الفلسطينى: شعبنا يتعرض إلى حرب إبادة على يد آلة الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحرمات وتخطت الخطوط الحمر في غزة

ـ محمد بن سلمان: ندين الحرب الشعواء فى غزة ونطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وفتح الممرات الإنسانية.

ـ ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

ـ ملك الأردن: يجب أن تبقى الممرات الإنسانية في ⁧‬⁩ آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم

ـ ممثل "الأنروا": كل شىء يشارف على النفاد ..الغذاء والدواء والوقود

ـ ولى عهد الكويت: مأساة غزة نتيجة عدم إيجاد حل عادل ونهائى للقضية الفلسطينية

ـ الرئيس التركي: نثمن التعاون مع ‫مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع ‫غزة‬

ـ الرئيس التركى: الكلمات تعجز عن وصف ما تقوم به إسرائيل في ‫غزة

ـ أمير قطر: المجتمع الدولى فشل فى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء مجازر غزة

ـ أمير قطر: نطالب بتحقيق فورى لاستباحة قصف المستشفيات والمنشآت المدنية في غزة

ـ منظمة التعاون الإسلامى: إسرائيل دولة احتلال وعليها حماية المدنيين

ـ الرئيس الإيراني: غزة تشهد أسوأ جرائم التاريخ الإنسانى.. نطالب بتخصيص يوم باسم جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية

ـ رئيس المجلس الرئاسي الليبى: علينا ألا نسمح لدولة الاحتلال فى التمادى بارتكاب جرائمها

ـ بشار الأسد: العدوان الأخير على غزة يعود إلى 75 عاما من العدوان الصهيوني.

ـ الرئيس الإندونيسي: يجب إيجاد طريقة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة



















