آلاف المتظاهرين فى جنيف يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة

وكالات

تظاهر الآلاف فى جنيف بسويسرا اليوم مطالبين بوقف العدوان على غزة وبحقوق شعب فلسطين فى الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات من بينها مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

وطالب آلاف المتظاهرين فى جنيف بوقف العدوان على غزة وبحقوق الشعب الفلسطينى بالحرية وتقرير المصير.

ولفتت إلى أن المتظاهرين رفعوا العديد من الشعارات من بينها مطالبة الحكومة السويسرية بوقف التعامل و"التواطؤ" مع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

كما هتفوا بعبارات: "بالروح بالدم نفديكى يا غزة" و"إسرائيل إرهابية". و"فلسطين حرة".

وشهدت العديد من المدن الأوروبية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على فطاع غزة. وفى لندن طالب المتظاهرون بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وهتفوا "فلسطين حرة".

وفى مدن فرنسية أيضا طالب المحتجون بوقف قتل الأطفال الغزّيين وبإدخال المساعدات لأهالى قطاع غزة.