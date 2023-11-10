اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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9500 صاروخ هاجمت المستوطنات وجميع أنظمة الدفاع عملت بوقت واحد لأول مرة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 06:00 ص
9500 صاروخ هاجمت المستوطنات وجميع أنظمة الدفاع عملت بوقت واحد لأول مرة جيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أفاد الإعلام العبرى بأنه "منذ بداية الحرب، تم إطلاق نحو 9500 صاروخ وعشرات الطائرات المسيّرة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلية، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي آلاف الصواريخ".

وذكرت قناة "I24" الإسرائيلية أنه "تم نشر  نظام من الحماية هذا بأوسع طريقة على الإطلاق ونفذت عمليات اعتراض من جبل دوف في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب".

وحسب "I24"، فإن جميع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلى تعمل لأول مرة في وقت واحد (القبة الحديدية، ومقلاع داود، والماس، والسهم).

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين"، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وقد دخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، وتستمر الفصائل الفلسطينية في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.







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