وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة

وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك ، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.