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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:48 م
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وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:34 م
وزارة الاوقاف تعلن: صكوك إطعام الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك لأول مرة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كنب لؤى على

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قالت وزارة الاوقاف أن حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.
 
وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك ، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.
 
 

 







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