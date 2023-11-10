وقال فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، "إن مصر دولة عربية وأفريقية وهى دولة ذات حضارة عريقة وعدد سكانها كبير ولذلك أعتقد أن انضمام مصر للبريكس سيكون له مهمة تنفيذية هامة"، مشيرا إلى أن قادة دول البريكس وافقوا فى قمتهم الأخيرة فى جنوب أفريقيا على انضمام ستة دول بما فى مصر إلى آلية البريكس.

وأضاف الدبلوماسى الصينى، أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا للحصول على عضوية التجمع رسميا بداية من يناير 2024، مقدما التهاني الحارة لمصر لانضمامها للبريكس .

وأكد أن مصر والصين صديقان حميمان وشريكان عزيزان وهناك تعاونا مثمرا بين الجانبين فى المجالات السياسية والاقتصادية بما في ذلك البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة وغيرها فضلا عن التنسيق الوثيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف ، لافتا إلي أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن العلاقات المصرية الصينية دخلت مرحلة أفضل.