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مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يستهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة البراق فى غزة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:50 م
مدير مجمع الشفاء: الاحتلال يستهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة البراق فى غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة للقاهرة الإخبارية إن جيش الاحتـلال استهدف فلسطينيين نزحوا إلى مدرسة البراق في غزة.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتـلال يمنع وصول المياه والغذاء إلى المدنيين في قطاع غزة.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن الاحتلال لا يكترث للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة.. والمجتمع الدولي عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات قطاع غزة.

 







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