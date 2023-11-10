اليوم السابع
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محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بالإسكندرية تتغلب على أزمة تكدس الشاحنات.. تفاصيل

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:00 م
محطة تحيا مصر متعدد الأغراض بالإسكندرية تتغلب على أزمة تكدس الشاحنات.. تفاصيل دخول وخروج الشاحنات
كتب سيد الخلفاوى

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استطاعت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التغلب على أكبر التحديات وهى تكدس الشاحنات ، ويأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها – بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة على موعد تفريغ الشاحنة والمغادرة.

يأتى ذلك في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة فى إطار تطوير كافة الموانىء المصر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وتأتى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، ويرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ووضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمى.

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

 

جانب من محطة تحيا مصر
جانب من محطة تحيا مصر

 

جانب من المحطة
جانب من المحطة

 







محطة تحيا مصر

ميناء الاسكندرية

الموانئ

دخول الشاحنات



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