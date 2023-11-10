اليوم السابع
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متظاهرة أسبانية تدعم فلسطين مام البرلمان لليوم السابع: نحن هنا نطالب بفرض عقوبات على اسرائيل

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 01:24 م
متظاهرة أسبانية تدعم فلسطين مام البرلمان لليوم السابع: نحن هنا نطالب بفرض عقوبات على اسرائيل مظاهرات اسبانية لدعم فلسطين
هناء أبو العز

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قالت إحدى المتظاهرات أمام البرلمان الإسبانى لدعم فلسطين لـ"اليوم السابع"، "نحن ندعم فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية ونطالب المسئولين بفرض عقوبات علي إسرائيل وإيقاف قطع الكهرباء والماء والغاز وفتح المعابر الإنسانية وإدخال المساعدات لأهل غزة، مضيفة: "نحن هنا لنخبر فلسطين أننا معهم وسنفعل كل شي من أجلهم ، قضية فلسطين تخص الجميع".

وخرج العشرات، أمام البرلمان الإسبانى صباح اليوم الجمعة فى مظاهرات جديدة لدعم الفلسطينين وإدانة الإبادة الجماعية التى تقوم بها إسرائيل ضد الأطفال والمدنيين الفلسطنيين فى حرب غزة.







فلسطين

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حرب غزة

مظاهرات اسبانية



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