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متحدث الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:52 م
متحدث الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية للقاهرة الإخبارية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات بهدف إخراج المنظومة الصحية من الخدمة.

 

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية  أن الاحتلال الإسرائيلي نشر قناصته بالقرب من مجمع الشفاء الطبي وينفذ حزاما ناريا في محيطه، لافتا إلى أن هناك حالة من القلق الشديد على الطواقم الطبية والمرضى في مستشفى الشفاء بغزة جراء القصـ ـف الإسرائيلي.

 

وتابع : "ما يتبقى لدينا من إمكانات في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة يكفي ساعات محدودة، وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تفارق مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة".

 







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