ما هى أسباب تكون الشبورة المائية ؟

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن تكون الشبورة فى منتصف فصل الخريف غريب وغير طبيعي وله أسباب لها علاقة بظاهرة النينو والتغيرات المناخية.

‎أضاف فهيم أن هناك ظهور مكثف للشبورة المائية نتيجة الظروف المناخية الراهنة التى وصلت فى بعض المناطق لحالة الضباب الكامل ومتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة.



‎وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل المتعلقة بالشبورة المائية: ‎1- الشبورة المائية أو الضباب الصباحي هي ظاهرة مناخية

‎مرتبطة بفصل الشتاء في مصر حيث يزيد ظهورها مع بداية فصل الشتاء وتظهر في أوقات متفرقة خلال امتداد فصل الشتاء وبداية الربيع .

‎2- الشبورة المائية أو "الضباب الصباحي" ظاهرة مائية طبيعية، عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض.

‎3- السبب الرئيسي في تكونها هو بخار الماء في الغلاف الجوي، وتحدث نتيجة لسكون الرياح وتوفر كمية كافية من بخار الماء في الجو مع وجود نوات التكثيف وانعدام السحب "يعني سماء صافية" مع وجود حرارة منخفضة على الأرض "في الصباح الباكر" أو الطبقات السفلى من الغلاف الجوي.

‎4- السبب فى كثافتها خلال الأسبوع تمدد ظاهرة النينو ووجود فرق كبير فى حرارة الليل والنهار وشبه سكون للرياح وعدم وجود غطاء سحب الفترة دي – والأهم هو وجود رطوبة جوية كافية لتكوين الشبورة.

‎5- اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية هو ما جعل الشبورة بهذه شدة وتلك الكثافة ومع زوال المرتفع الجوي سوف تبدأ الشبورة فى الاختفاء والانتهاء و متوقع أن يحدث ذلك على بداية الأسبوع القادم.