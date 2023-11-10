ماكرون يترأس اليوم منتدى "باريس السلام" لمكافحة الفقر والتغير المناخى

أحمد علوى

انطلقت صباح اليوم الجمعة الدورة السادسة لمنتدى باريس للسلام بهدف التركيز على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إدارة العديد من الملفات والتحديات في مجالات عدة من بينها صياغة السلامة تمويل مكافحة الفقر وتغير المناخ.

ويتمحور المنتدى الذى يستمر يومين حول أربعة محاور مهمة منها حماية الكوكب والناس وضمان الثقة والسلامة في العالم الرقمى ومعالجة أوجه عدم المساواة وتسريع اهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى صياغة السلامة وتغير المناخ.

ويهدف المنتدى أيضا إلى إعادة توجيه التمويل العالمي لخدمة المناخ.

وفي يونيو، خلال الاجتماع الأول في باريس، أعلن إيمانويل ماكرون عن "الإجماع الكامل" على "الإصلاح المتعمق" للنظام المالي العالمي.

في الوقت نفسه، سيختتم الرئيس الفرنسي منتصف النهار مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور. قمة وعليه أن يطلق من خلاله "نداء من باريس للحفاظ القطبين والأنهار الجليدية" ، في مواجهة انهيار كل الأسطح المتجمدة.