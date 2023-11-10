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لجنة تفقدية للمرور على المرابط والاسطبلات بالمنطقة الأثرية فى الهرم

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:24 ص
لجنة تفقدية للمرور على المرابط والاسطبلات بالمنطقة الأثرية فى الهرم تفقد اللجنة
كتبت - مرام محمد

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قامت الإدارة العامة للسياحة بالجيزة من خلال لجنة بالمرور على المرابط والاسطبلات بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة نزلة السمان بالمنطقة الأثرية بالهرم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

استهدفت اللجنة تفقد وضع الدواب والوقوف على مدى التزام أصحاب المرابط والإسطبلات بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جاءت اللجنة برئاسة عزة وهدان مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وعضوية إدارة شئون البيئة بحي الهرم، ومديرية الطب البيطري بالهرم، وهيئة النظافة بالتفتيش.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة نفذت مؤخرًا مشروع اسطبلات خيل مطورة بديلة للاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات على مساحة 18 ألف متر، تضمن المشروع في مراحله الأولى، إقامة 4 مجمعات خرسانية مجهزة بـ36 باكية للدواب لإيواء 220 حصانًا.







الجيزة

محافظة الجيزة

المنطقة الاثرية بالجيزة

المنطقة الاثرية بالهرم



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