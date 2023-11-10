اليوم السابع
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فورى: شركة عالمية فى الأمن السيبرانى تؤكد عدم تسريب البيانات أو اختراقها

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 02:28 م
فورى: شركة عالمية فى الأمن السيبرانى تؤكد عدم تسريب البيانات أو اختراقها فوري
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نتائج تحقيق أجرته شركة Group-IB- وهى إحدى الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني- لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات، ولخصت أنه لم يتم اختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لاستخدام الأفراد والمؤسسات، وذلك بعد تحققها من البنية التحتية لتطبيقات "فوري" المستخدمة من قبل عملائها.
 
وأرجعت "فوري"، أسباب توقف تطبيق "ماى فورى"، أمس الخميس، نتيجة الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق وأن مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.
 
 
قالت "فوري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB، بأنه لم يتم تسريب اية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة أو أية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن إستخدام تلك التطبيقات آمن تمامًا.
 
 






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