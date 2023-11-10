فاينانشيال تايمز: روسيا أضافت 3.4 تريليون روبل لميزانيتها هذا العام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن روسيا أضافت على الأقل 3.4 تريليون روبل، أى حوالى 37 مليار دولار لميزانيتها هذا العام، مما يفاقم بشكل أكبر من مخاطر التضخم فى اقتصادها، ويسلط الضوء على التكلفة المتزايدة للحرب فى اوكرانيا.

وتتوقع وزارة المالية الروسية أن يصل الإنفاق إلى 32.5 تريليون روبل فى 2024، بزيادة قدرها 12% عن المبلغ المخطط له فى الأساس وهو 29.06 تريليون دولار، وفقا لأحدث البيانات المالية.

واوضحت الصحيفة أن الإنفاق الإضافى بدون زيادة متزامنة فى الإيرادات المتوقعة يشير إلى الكيفية التى تستهلك بها آلة الحرب الروسية مزيد من الأموال، وتوسع دوامة التضخم التى يعترف المسئولون أنها تخلق مخاطر اقتصادية للبلاد.

ويأتى الإنفاق المتزايد على الرغم من وعود الرئيس الروسى وغيره من المسئولين بأن العجز فى الميزانية الذى بلغ 1.76 تريليون دولار، الذى تتم الإعلان عنه فى يناير، سيكون مؤقتا.

وبدلا من ذلك، فقد زادت نفقات ميزانية روسيا لشهر أكتوبر بحوالى 29% على أساس سنوى، وفقا لتقدير أجرته أولجا بيلينكايا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى فى مركز فينام بموسكو.

ومع الأخذ فى الاعتبار مقدار ما أنفقته روسيا بالفعل، فإن نفقات شهرى نوفمبر وديسمبر يمكن أن تصل إلى 7.3 تريليون روبل و8.2 تريليون روبل، أى حوالى 23-25% من النفقات السنوية، وفقا لبلينكايا.

وبدون زيادة متزامنة فى الإيرادات، من المتوقع أن يرتفع العجز فى روسيا إلى 3 تريليون روبل أو 1.8% من الناتح المحلى الإجمالى، مقارنة بالعجز الذى توقعه وزير المالية انطون سيلوننوف الشهر الماضى.

وتظل الأرقام الجديدة أقل من نسبة العجر التى وضعها المسئولون لهذا العام عند 2%. ويشير هذا إلى الكيفية التى تعافت بها الإيرادات مؤخرا بسبب إضعاف الروبل والتغيير فى ضرائب صادرات النفط.