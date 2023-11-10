اليوم السابع
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ضبط 7 تجار عملة بالسوق السوداء بالقاهرة والمنوفية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:29 م
ضبط 7 تجار عملة بالسوق السوداء بالقاهرة والمنوفية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنوفية)، لقيامهم بالإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية ، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهتهم إعترف الأول بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية" ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب "  لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.
 






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