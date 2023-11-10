ضبط ركاب بحوزتهم أسلحة بيضاء وعملات آثرية وهواتف وسبائك بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغني

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر الماضي منهم أربعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم ١ حيث قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ومحمد رمضان الدمرداش نائب المدير بتحرير محضري ضبط ارقام ٦٤ و ٦٥ لسنة ٢٠٢٣.

وجاء المحضر الاول ضد راكب مصري قادم علي رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الطائف حاول تهريب ١٠ سبائك ذهبية بوزن ٦٠٠ جرام اخفاهم في لفافات كربونية محكمة الغلق داخل علبة مكواة شعر مغلقة كما عثر علي تليفونات مخفاة داخل عبوات غذائية.

تم الضبط بواسطة كل من مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية و محمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح و محمد صابر رئيس القسم شارك في تحرير محضر الضبط كل من اسماء شوقي و شيماء الشحات و محمد عادل و احمد عبد الله و احمد رفاعي مآمير الجمرك تحت اشراف سامي سليمان مدير ادارة الحركة.

والمحضر الثاني كان اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الكويت ضد راكب عربي حاول تهريب ١٨ تليفون محمول ماركة iPhone 15 تم الضبط بواسطة كل من مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية و محمد صابر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح و احمد سيد مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من محمد طلعت و محمد علي عطيتو و احمد الرفاعي و محمد عادل مآمير الجمرك تحت اشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة ٣ بمبني الركاب رقم ١.

وقام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة و عمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣ أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري حاول تهريب سبائك ذهبية بوزن ٣٤٨ و٢٠ عبوة سائلة تدخل في صناعة الذهب اخفاهم الراكب في لفافات داخل كرتونة شاشة، تم الضبط بواسطة كل من محمود صابر مامور اللجنة الجمركية و وليد عبد الستار مامور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال و محمد عزمي مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من أحمد سامي و محمد عمر و علي شعبان و محمد صبحي و عبد الرحمن حسن مآمير الجمرك تحت اشراف امير مطر مدير الحركة في حضور طارق فرج و ياسر عثمان من ادارة الامن الجمركي.

بينما قام مسئولي الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود عبد العظيم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣ وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة ضد راكب مصري بحوزته تسعة مطواة وخنجر افاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما تم ضبط عملتين معدنيتين بحوزته ايضا افاد تقرير كل من أماني سمير و شيماء نجيب و سماح سعيد مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بانهما تخضعا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وتم الضبط بواسطة كل من اشرف عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية و حسن محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي شارك في الضبط كل من محمد حسن عبد الوهاب ومحمد سالم و ولاء فرغلي تحت اشراف طاهر سعيد مكي و نميري عبد الرحمن مديرا الحركة المشرفين علي الصالة، تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.