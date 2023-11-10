دفن جثة فتاه صدمها قطار فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت فتاة حاصلة على دبلوم فنى وتبلغ من العمر 20 سنة، مصرعها بمركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

ونقلت الجثة إلى المستشفى المركزى بالبلينا، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لفطاع الجنوب يفيد بوفاة فتاة عقب إاصطدام قطار بها فى مركز شرطة البلينا، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بورود محضر لمركز شرطة البلينا من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي الأقصر الإسكندرية بالمدعوة "ياسمين.ع" 20 سنة حاصلة علي دبلوم تجاره ومقيمه دائرة مركز البلينا حال عبورها لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي البلينا دائرة المركز، مما أدي لوفاتها وتم نقل الجثة لمستشفي برديس المركزي.

وبسؤال والدها، عامل ومقيم بذات الناحية أقر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.