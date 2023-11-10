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حملة حازم عمر تعلن خطة تحركاتها للدعاية وتركز على ترشيد النفقات.. فيديو

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:17 م
حملة حازم عمر تعلن خطة تحركاتها للدعاية وتركز على ترشيد النفقات.. فيديو المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب كامل كامل- إيمان علي

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قررت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، انتهاج مسار غير تقليدى فى الدعاية الانتخابية لدعم مرشحها، فى خوض السباق الانتخابي من خلال عدد من المحاور.
 
وذكرت أن ذلك يأتى وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لحزب الشعب الجمهوري ومرشحه الرئاسي حازم عمر، وترشيدا للنفقات.
 
وانطلقت أمس الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.
 
 
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.






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