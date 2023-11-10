حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرز مؤتمر التأييد الحاشد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

محمد الجالى- هند مختار

ضمن الفعاليات الجماهيرية والشعبية لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى؛ سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى؛ على تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية، ودعمًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها البلاد، وذلك اليوم الجمعة بنطاق حي العامرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية



مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية