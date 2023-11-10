جرائم إسرائيل مستمرة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " جرائم إسرائيل مستمرة.. دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات غزة ولا مكان آمنا للمصابين.. «القاهرة للسلام» أطلقت شرارة البدء.. والعرب فى مواجهة البلطجة الإسرائيلية.

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