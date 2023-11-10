تعرف على الخدمات التى يقدمها صندوق التأمين على الماشية

كتبت أسماء نصار

يقدم صندوق التأمين على الماشية العديد من الخدمات للمربين والفلاحين في كافة أنحاء الجمهورية، فى إطار ‎الاهتمام بالمربي الصغير وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والتواصل المباشر مع منتجى الثروة الحيوانية حيث يتم تكثيف الدعايا والإرشاد عن المزايا التأمينية الشاملة التى يقدمها الصندوق لعملائه.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق:

1- يقدم الرعاية الصحية للحيوان، وذلك من خلال 1750 وحدة بيطرية منتشرة على مستوى الجمهورية تتبع الطب البيطري.

2- يشارك في حملات التحصين مثل الحملات الثلاث التي تقدم للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

3- يشارك الصندوق في التقصي في المناطق الحدودية لاكتشاف أية عترات جديدة أو متحورة من الأمراض المختلفة.

4- يتحمل الصندوق تكلفة علاج الماشية في حالة تعرضها لوعكة صحية.

5- يشارك الصندوق في عمليات التلقيح الاصطناعي، حيث أنه تحمل تكلفة 40 ألف قصيبة للماشية التي تم التأمين عليها من قبل الصندوق، في حين أن المزارع يتحمل فقط تكلفة المصاريف الإدارية.