بمشاركة مصرية..انعقاد القمة السعودية الأفريقية بالرياض اليوم

إيمان حنا

تنطلق اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الأفريقية المقرر عقدها بالرياض تحت عنوان "شراكة مثمرة" بمشاركة قادة وزعماء أفريقيا، وفد مصرى رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية سامح شكرى.

تبحث القمة، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وقد سبق القمة، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي ، الذى عقد بالأمس، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر؛ لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة. وفق صحيفة"سبق".