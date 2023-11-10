برلمان إقليم الباسك يبدأ جلسة عامة بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة

فاطمة شوقى

بدأت الجلسة العامة لبرلمان الباسك في إسبانيا، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على جميع جرائم القتل في غزة بسبب إسرائيل، حسبما قالت صحيفة لاس برونينثاس الإسبانية.

وشهدت إسبانيا خلال الأسبوع الماضى، عدة تظاهرات وخرج العديد من الإسبان لدعم الفلسطينيين، ورفض الإبادة الجماعية لسكان غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وشاركت الجمعية الإسبانية الفلسطنية، فى المظاهرات الداعمة لفلسطين وأطلقت بيانا ضد الإبادة الجماعية التى تمارسها إسرائيل فى غزة ، كما شارك السفير الفلسطيني هنا حسني عبد في الحدث الذي يدين فيه المجزرة والتقاعس عن مواجهة الإبادة الجماعية، بحسب بيان صحفي.

ووقع على البيان أكثر من 200 فنان وشخصية ثقافية وقدمه ثلاثون منهم للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل.

كما تطلب من الحكومة الإسبانية التصرف من أجل فرض عقوبات على جميع انتهاكات حقوق الإنسان.

وترفض الوثيقة أيضًا أي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين وتدعو إلى الوقف الفوري لهجمات المستوطنين في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وكانت نددت نائبة بمجلس مدينة فالنسيا بثينة الحضرى، بالوضع فى قطاع غزة، وقالت إن الوضع فى القطاع "مهين ومخزي"، ووصفت إسرائيل بدولة إرهابية قائلة "نطالب القادة ورؤساء الدول بالتوقف عن قبول كل شيء من دولة إسرائيل الإرهابية، فإنهم يقتلون الأطفال، ويهاجمون المستشفيات، والناس يشعرون بالعطش والجوع".